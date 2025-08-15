Лавров прокомментировал вероятность снятия с России санкций США

Вероятность снятия с России санкций США после переговоров глав государств в Анкоридже существует. Об этом в пятницу, 15 августа, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
— Кого-нибудь снимут обязательно, — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина пройдут в формате «три на три», а не «один на один» — к главам государств также присоединятся министры.
Центральной темой переговоров Путина и Трампа станет достижение мира между Москвой и Киевом. Они также планируют обсудить пять ключевых требований Украины к России для окончания боевых действий.
Россию на саммите представят министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента России Юрий Ушаков и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Американская группа переговорщиков состоит из госсекретаря Марко Рубио, министра торговли Говарда Лютника, министра финансов Скотта Бессента и директора Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффа. Кроме того, к саммиту присоединятся специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, заместитель главы аппарата Дэн Скавино и пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.