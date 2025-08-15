Ричмонд
Лавров прокомментировал вероятность снятия с России санкций США

Вероятность снятия с России санкций США после переговоров глав государств в Анкоридже существует. Об этом в пятницу, 15 августа, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

— Кого-нибудь снимут обязательно, — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина пройдут в формате «три на три», а не «один на один» — к главам государств также присоединятся министры.

Центральной темой переговоров Путина и Трампа станет достижение мира между Москвой и Киевом. Они также планируют обсудить пять ключевых требований Украины к России для окончания боевых действий.

Россию на саммите представят министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента России Юрий Ушаков и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Американская группа переговорщиков состоит из госсекретаря Марко Рубио, министра торговли Говарда Лютника, министра финансов Скотта Бессента и директора Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффа. Кроме того, к саммиту присоединятся специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, заместитель главы аппарата Дэн Скавино и пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше