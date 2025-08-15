В Германии заявили, что Россию пригласили на похороны Запада

Понятие «единый Запад» утратило смысл как в эмоциональном и этическом, так и в политическом плане. Такое мнение высказал депутат Бундестага и полковник бундесвера в отставке Родерих Кизеветтер в интервью The Washington Post.
Аналитик назвал причиной этого предстоящий саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, на представителей Украины и Евросоюза не пригласили.
В Европе опасаются, что лидеры России и США договорятся за спиной Киева и Брюсселя, фактически лишив их возможности влиять на ключевые решения по вопросам европейской безопасности, считает эксперт.
Подобная ситуация, по мнению полковника, свидетельствует о том, что роль Старого Света в международной политике снижается.
Ранее российский политолог Сергей Марков заявил, что у президентов России и США есть общие враги. По мнению эксперта, это может быть одной из причин взаимной симпатии лидеров стран.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.