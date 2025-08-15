Ричмонд
Путин будет передвигаться по Аляске на лимузине Aurus

АНКОРИДЖ, 15 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет передвигаться по Аляске на лимузине Aurus, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Российский и американский лидеры в пятницу проведут саммит в Анкоридже. Самолет президента США Дональда Трампа уже прибыл.

