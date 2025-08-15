Президентский Аурус прибыл на военную базу Эльмендорф, где пройдёт саммит РФ-США

Как сообщал Life.ru, сегодня в 22:30 на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске начнётся встреча президентов России и США. Хозяин Овального кабинета лично встретит Владимира Путина на аэродроме с особыми почестями. В Кремле сообщили, что самолёт российского лидера приземлится в Анкоридже ровно в 11:00 по местному времени. Во время перелёта из Магадана Путин изучает документы и готовиться к ключевым темам диалога.