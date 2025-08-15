Белый дом: встреча Трампа и Путина пройдет в формате «три на три»

Ранее в аэропорту города Анкоридж (Аляска, США) к прибытию президента Путина для встречи с его американским коллегой Трампом подготовили красную дорожку и установили приветственную стелу с надписью Alaska 2025. Планировалось, что сначала лидеры будут говорить наедине друг с другом.