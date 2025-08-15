Белый дом: встреча Трампа и Путина пройдет в формате «три на три»

В Белом доме изменили формат встречи президентов.
На переговорах американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. Таким образом формат переговоров изменится. Об этом сообщает NBC News.
«В переговорах примут участие госсекретарь Рубио и главный переговорщик Трампа Уиткофф», — передает телеканал. Формат встречи меняется на «три на три».
Ранее в аэропорту города Анкоридж (Аляска, США) к прибытию президента Путина для встречи с его американским коллегой Трампом подготовили красную дорожку и установили приветственную стелу с надписью Alaska 2025. Планировалось, что сначала лидеры будут говорить наедине друг с другом.