Белый дом: встреча Трампа и Путина пройдет в формате «три на три»

На переговорах американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. Таким образом формат переговоров изменится. Об этом сообщает NBC News.

«В переговорах примут участие госсекретарь Рубио и главный переговорщик Трампа Уиткофф», — передает телеканал. Формат встречи меняется на «три на три».

Ранее в аэропорту города Анкоридж (Аляска, США) к прибытию президента Путина для встречи с его американским коллегой Трампом подготовили красную дорожку и установили приветственную стелу с надписью Alaska 2025. Планировалось, что сначала лидеры будут говорить наедине друг с другом.

