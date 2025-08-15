На военной базе «Эльмендорф» в Анкоридже появился чёрный «Аурус»

По данным телеграм-канала SHOT, на военной базе «Эльмендорф», расположенной в Анкоридже, замечен автомобиль «Аурус», используемый президентом. Предполагается скорое прибытие Владимира Путина на территорию Аляски.
Тем временем, частный самолет, принадлежащий Трампу, совершил посадку, однако американский политик пока остается внутри воздушного судна.
Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.Читать дальше