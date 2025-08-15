Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: санкции с кого-то снимут обязательно

По итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будут сняты определенные санкционные ограничения. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров высказался по поводу возможного снятия санкций.

По итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будут сняты определенные санкционные ограничения. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИдет подготовка к переговорам Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-трансляция.

«С кого-то снимут обязательно, это точно», — подчеркнул Лавров в беседе с корреспондентом РИА Новости. Так он ответил на вопрос о возможности отмены американских санкций после встречи лидеров двух стран.

Как сообщало URA.RU ранее, Сергей Лавров проявил удивительную собранность перед переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На вопрос журналистов о своем волнении он заявил, что не чувствует его.

Временное послабление санкционного режима со стороны США вступило в силу до 20 августа и позволило проводить транзакции через заблокированные платежные сервисы. Так, ранее попытки оплаты с белорусских карт автоматически приостанавливались системами PayPal и Apple Pay из-за санкционных ограничений, несмотря на различные технические ухищрения со стороны пользователей.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше