Лавров: санкции с кого-то снимут обязательно

Лавров высказался по поводу возможного снятия санкций.
По итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будут сняты определенные санкционные ограничения. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«С кого-то снимут обязательно, это точно», — подчеркнул Лавров в беседе с корреспондентом РИА Новости. Так он ответил на вопрос о возможности отмены американских санкций после встречи лидеров двух стран.
Как сообщало URA.RU ранее, Сергей Лавров проявил удивительную собранность перед переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На вопрос журналистов о своем волнении он заявил, что не чувствует его.
Временное послабление санкционного режима со стороны США вступило в силу до 20 августа и позволило проводить транзакции через заблокированные платежные сервисы. Так, ранее попытки оплаты с белорусских карт автоматически приостанавливались системами PayPal и Apple Pay из-за санкционных ограничений, несмотря на различные технические ухищрения со стороны пользователей.