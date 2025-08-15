Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: встреча Путина и Трампа состоится в формате «три на три»

В Белом доме отметили, что американскую сторону представят Трамп, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже состоится в формате «три на три», сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Об этом информирует ТАСС.

Ранее планировалось, что встреча пройдет в формате «один на один».

В Белом доме отметили, что американскую сторону представят Трамп, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на совместной военной базе Военно-воздушных сил и Сухопутных войск США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска).

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше