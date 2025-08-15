Белый дом: встреча Путина и Трампа состоится в формате «три на три»

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже состоится в формате «три на три», сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Об этом информирует ТАСС.
Ранее планировалось, что встреча пройдет в формате «один на один».
В Белом доме отметили, что американскую сторону представят Трамп, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.
Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на совместной военной базе Военно-воздушных сил и Сухопутных войск США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска).
