Путин прибыл на Аляску

АНКОРИДЖ, 15 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на Аляску, где состоятся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом, передает корреспондент РИА Новости.

Путин стал первым российским лидером, который посетил Аляску.

Местом встречи лидеров станет военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры начнутся в узком составе. Затем к лидерам присоединятся представители делегаций. Планируется, что переговоры в расширенном составе продолжатся в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги саммита.

Как рассказали в Кремле, центральной темой встречи Путина и Трампа станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что его огромный потенциал до сих пор не задействован.

