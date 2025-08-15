Ричмонд
Дмитриев опубликовал фото из зала, где пройдёт саммит глав России и США

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев опубликовал фототграфию из зала, где будет проводиться российско-американский саммит. Снимок появился на его личной странице в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Скоро», — написал глава РФПИ.

Как видно на фото, в зале установлен баннер с надписью «Стремление к миру».

Напомним, начало саммита было запланировано на 22:00, он пройдёт на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон, штат Аляска. Глава Штатов собирается принять российского коллегу с максимальными почестями и лично встретить на взлётно-посадочной полосе аэродрома. К месту уже подъехал президентский Aurus.

