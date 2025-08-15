Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что второй саммит может пройти совсем скоро

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что второй саммит может пройти совсем скоро, если встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске завершится удачно.

Источник: Reuters

«Мы проведём ещё одну встречу, если всё сложится удачно, и это будет совсем скоро. А если нет — то встреч больше не будет, возможно, никогда», — сказал Трамп в интервью Fox News.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше