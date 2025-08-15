Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин прибыл на Аляску на переговоры с Трампом

Президент России Владимир Путин прибыл на военную базу Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже на Аляске, где пройдут его переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщило РИА Новости.

Президент России Владимир Путин прибыл на военную базу Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже на Аляске, где пройдут его переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщило РИА Новости.

Путин будет передвигаться по Аляске на лимузине Aurus, который уже подогнали в месту приземления его самолета на военной базе. Кроме того, для главы российского государства на военной базе расстелили красную ковровую дорожку. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что Трамп лично встретит Путина у самолета на Аляске.

Центральной темой переговоров станет достижение мира между Москвой и Киевом. Политики также планируют обсудить пять ключевых требований Украины к России для окончания боевых действий.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опубликовал снимок из зала для пресс-конференции глав государств. Переговоры Путина и Трампа пройдут под лозунгом «Pursuing peace» («Стремление к миру» — прим. «ВМ») — баннер именно с таким текстом разместили в этом помещении. Россию на саммите, помимо Дмитриева, представят министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента России Юрий Ушаков.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше