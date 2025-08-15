Самолет с Путиным приземлился в Анкоридже

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет с президентом России Владимиром Путиным приземлился в Анкоридже (штат Аляска), где позднее пройдет его встреча с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.
«Высокие ставки!» Что нужно знать о встрече Путина и Трампа на Аляске.
Известно, что это первая встреча Путина и Трампа после возвращения республиканца в Белый дом в январе 2025 года. Кроме того, это будет первое посещение Аляски российским руководителем за все периоды, включая времена Российской империи и СССР.
Отмечается, что российская делегация преодолела долгий путь в 7 тыс. км, пересекла 11 часовых поясов и условную линию перемены дат.
Саммит президентов России и США пройдет на территории объединенной базы ВВС и Сухопутных войск США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Центральной темой переговоров станет урегулирование украинского конфликта. Внимание также будет уделено двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона и вопросам международной повестки. -0-