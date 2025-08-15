Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет с Путиным приземлился в Анкоридже

Известно, что это первая встреча Путина и Трампа после возвращения республиканца в Белый дом в январе 2025 года. Кроме того, это будет первое посещение Аляски российским руководителем за все периоды, включая времена Российской империи и СССР.

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет с президентом России Владимиром Путиным приземлился в Анкоридже (штат Аляска), где позднее пройдет его встреча с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

«Высокие ставки!» Что нужно знать о встрече Путина и Трампа на Аляске.

Известно, что это первая встреча Путина и Трампа после возвращения республиканца в Белый дом в январе 2025 года. Кроме того, это будет первое посещение Аляски российским руководителем за все периоды, включая времена Российской империи и СССР.

Отмечается, что российская делегация преодолела долгий путь в 7 тыс. км, пересекла 11 часовых поясов и условную линию перемены дат.

Саммит президентов России и США пройдет на территории объединенной базы ВВС и Сухопутных войск США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Центральной темой переговоров станет урегулирование украинского конфликта. Внимание также будет уделено двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона и вопросам международной повестки. -0-

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше