Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что будет огорчён, если сегодня не договорится о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп надеется на достижение перемирия на Украине во время саммита с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил журналистам Fox News на борту Air Force One по пути в Анкоридж.

Источник: Life.ru

«Я хочу быстрого прекращения огня. Буду огорчён, если этого не произойдёт сегодня», — подчеркнул американский лидер, отвечая на вопрос о критериях успеха переговоров.

Трамп подчеркнул, что хотя европейские союзники не диктуют ему условий, они впоследствии будут вовлечены в процесс наряду с Владимиром Зеленским. Президент США воздержался от предварительной оценки итогов встречи, отметив, что конкретные договорённости пока не определены.

Напомнит, встречу президентов России и США решили провести в пределах военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска. Старт запланирован на 22:30 по московскому времени. Американский лидер намерен приветствовать российского гостя с высочайшими почестями и хочет встретить его лично на аэродроме. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность трёхсторонней встречи с главами РФ, США и Владимиром Зеленским будет зависеть от результатов сегодняшнего саммита.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше