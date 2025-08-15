Трамп заявил, что будет огорчён, если сегодня не договорится о прекращении огня

Напомнит, встречу президентов России и США решили провести в пределах военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска. Старт запланирован на 22:30 по московскому времени. Американский лидер намерен приветствовать российского гостя с высочайшими почестями и хочет встретить его лично на аэродроме. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность трёхсторонней встречи с главами РФ, США и Владимиром Зеленским будет зависеть от результатов сегодняшнего саммита.