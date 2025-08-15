Песков: Лавров и Ушаков будут сопровождать Путина на переговорах с Трампом

Путин прибыл на военную базу Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже на Аляске, где пройдут его переговоры Трампом. Центральной темой встречи станет достижение мира между Москвой и Киевом. Политики также планируют обсудить пять ключевых требований Украины к России для окончания боевых действий.