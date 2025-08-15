Песков: Лавров и Ушаков будут сопровождать Путина на переговорах с Трампом

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник главы российского государства по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков будут сопровождать президента России Владимира Путина на переговорах с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
— Путин и Трамп изначально планировали встретиться в формате один на один, — передает телеканал CNN.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что вместе с Трампом на встрече будут присутствовать его специальный посланник Стив Уиткофф и глава Государственного департамента США Марко Рубио.
Путин прибыл на военную базу Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже на Аляске, где пройдут его переговоры Трампом. Центральной темой встречи станет достижение мира между Москвой и Киевом. Политики также планируют обсудить пять ключевых требований Украины к России для окончания боевых действий.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опубликовал снимок из зала для пресс-конференции глав государств. Переговоры Путина и Трампа пройдут под лозунгом «Pursuing peace» («Стремление к миру» — прим «ВМ») — баннер именно с таким текстом разместили в этом помещении. Россию на саммите, помимо Дмитриева, Лаврова и Ушакова, представят министр обороны Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов.