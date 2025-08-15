Европейских дипломатов обеспокоил торжественный приём Путина на Аляске

Представителям Евросоюза не понравилось, как торжественно встречают Владимира Путина на Аляске, отмечает CNN.
«С подобным обращением будет тяжело смириться», — сказал телеканалу европейский дипломат.
Отмечается, что дипломаты обеспокоены прибытием президента Российской Федерации Владимира Путина на Аляску, где лидера России ожидает торжественная встреча с красной дорожкой.
