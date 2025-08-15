Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, кто будет сопровождать Путина на переговорах c Трампом

На переговорах c президентом США Дональдом Трампом сопровождать Владимира Путина будут глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

На переговорах c президентом США Дональдом Трампом сопровождать Владимира Путина будут глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков. Об этом сообщил журналиста пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в Белом доме заявили, что переговоры Путина и Трампа состоятся в расширенном составе «три на три», а не в формате личной встречи. Со стороны США во встрече примут участие госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф.

Российский политолог Сергей Марков ранее заявил, что у президентов России и США есть общие враги. По мнению эксперта, это может быть одной из причин взаимной симпатии лидеров стран.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше