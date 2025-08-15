Стало известно, кто будет сопровождать Путина на переговорах c Трампом

Ранее в Белом доме заявили, что переговоры Путина и Трампа состоятся в расширенном составе «три на три», а не в формате личной встречи. Со стороны США во встрече примут участие госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф.