Стало известно, кто будет сопровождать Путина на переговорах c Трампом

На переговорах c президентом США Дональдом Трампом сопровождать Владимира Путина будут глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков. Об этом сообщил журналиста пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ранее в Белом доме заявили, что переговоры Путина и Трампа состоятся в расширенном составе «три на три», а не в формате личной встречи. Со стороны США во встрече примут участие госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф.
Российский политолог Сергей Марков ранее заявил, что у президентов России и США есть общие враги. По мнению эксперта, это может быть одной из причин взаимной симпатии лидеров стран.
