Встреча Путина и Трампа на Аляске началась. Онлайн-трансляция

На военном объекте Элмендорф-Ричардсон, расположенном в Анкоридже (штат Аляска), 15 августа началась встреча между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Подробности о ходе переговоров — в онлайн-трансляции URA.RU.

Путин и Трамп начали переговоры в Анкоридже.

00:22 Путин и Трамп начали общаться по пути на место переговоров еще в автомобиле. Об этом пишут СМИ.

00:21 Путин и Трамп после встречи в аэропорту на Аляске сели вместе в автомобиль американского лидера. Об этом передает корреспондент с места событий.

00:19 Президенты России и США совместно прошли по красной дорожке.

