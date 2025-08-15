Ричмонд
Путин прилетел на переговоры с Трампом в Анкоридж на Аляске

Саммит президентов России и США пройдет сегодня, 15 августа, на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин прибыл в Анкоридж в американском штате Аляска на переговоры с лидером США Дональдом Трампом.

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет сегодня, 15 августа, на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в американском штате Аляска. Как ранее сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, президенты сосредоточатся на обсуждении вурегулирвоания украинского конфликта.

Ожидается, что встреча начнется около 22:00 по московскому времени с беседы тет-а-тет, где кроме президентов будут их помощники и переводчики. Главная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

Репортеры также сняли на видео лимузин Aurus Владимира Путина на авиабазе Элмендорф на Аляске. На опубликованных кадрах авто с московскими номерами разворачивается на взлетной полосе.

Ранее сообщалось, что самолет главы США Дональда Трампа приземлился на Аляске, где в ближайшие часы запланирован его саммит с российским коллегой Владимиром Путиным.

