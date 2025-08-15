Визит Путина на Аляску вызвал раскол между США и Европой

«Они испугались, что останутся один на один с Россией. Трамп вполне может это им устроить. Это видно по действиям “коалиции желающих” и Зеленского, скрыть это они не смогли. В атлантической солидарности очень сильный и серьезный разлом. Он только углубляется и усиливается», — заявил политолог.