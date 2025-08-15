Визит Путина на Аляску вызвал раскол между США и Европой

Встреча президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа вызвала раскол в Европе.
Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске спровоцировала раскол между США и Европой. Об этом в интервью URA.RU заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.
«Они испугались, что останутся один на один с Россией. Трамп вполне может это им устроить. Это видно по действиям “коалиции желающих” и Зеленского, скрыть это они не смогли. В атлантической солидарности очень сильный и серьезный разлом. Он только углубляется и усиливается», — заявил политолог.
Путин приземлился в Анкоридже 15 августа примерно в 22:00. Встреча российского и американского лидеров пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон. Длительность переговоров не регламентирована. Путин будет передвигаться по Аляске на лимузине Aurus. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.