Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече

В США 15 августа стартуют российско-американские переговоры на высшем уровне.
Переговоры начнутся после 22:00 мск на военной базе в Анкоридже. Ожидается, что они займут как минимум 6−7 часов.
