Путин и Трамп сделали совместное фото перед началом переговоров

Трамп лично встретил прибывшего на место переговоров российского лидера, после этого они встали на платформу с надписью «Аляска-2025» и попозировали для фотожурналистов.
Ранее самолёт президента США Дональда Трампа прибыл на Аляску. Позднее в аэропорту Анкориджа приземлился борт российского лидера.
Встреча Путина и Трампа начнётся в Анкоридже 15 августа в 22:30 мск.
