Путин и Трамп сделали совместное фото перед началом переговоров

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп после прибытия российского лидера на военную базу Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже сделали совместное фото перед началом переговоров.

Трамп лично встретил прибывшего на место переговоров российского лидера, после этого они встали на платформу с надписью «Аляска-2025» и попозировали для фотожурналистов.

Ранее самолёт президента США Дональда Трампа прибыл на Аляску. Позднее в аэропорту Анкориджа приземлился борт российского лидера.

Встреча Путина и Трампа начнётся в Анкоридже 15 августа в 22:30 мск.

