Историческое рукопожатие: Путин и Трамп встретились на Аляске для переговоров

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп почти одновременно вышли из своих самолетов на военной базе Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Американский лидер встретил своего российского коллегу аплодисментами. Затем главы государств направились друг к другу, после чего пожали руки. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщил Telegram-канал Zvezdanews.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, что вместе с Путиным на встрече будут глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы государства по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в свою очередь уточнила, что Трамп будут сопровождать его специальный посланник Стив Уиткофф и глава Государственного департамента США Марко Рубио.

Центральной темой встречи станет достижение мира между Москвой и Киевом. Политики также планируют обсудить пять ключевых требований Украины к России для окончания боевых действий. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опубликовал снимок из зала для пресс-конференции глав государств. Переговоры Путина и Трампа пройдут под лозунгом «Pursuing peace» («Стремление к миру» — прим «ВМ») — баннер именно с таким текстом разместили в этом помещении.

