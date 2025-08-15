Историческое рукопожатие: Путин и Трамп встретились на Аляске для переговоров

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп почти одновременно вышли из своих самолетов на военной базе Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Американский лидер встретил своего российского коллегу аплодисментами. Затем главы государств направились друг к другу, после чего пожали руки. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщил Telegram-канал Zvezdanews.