Помощник Трампа показал, что видит в Анкоридже из самолета президент США: видео

Самолет Дональда Трампа приземлился в Анкоридже на полчаса раньше самолета российского президента. Президент США не стал выходить из своего лайнера, проведя время ожидания в разговоре с чиновниками с Аляски. Помощник Дональда Трампа Дэн Скавино опубликовал в соцсетях видео, снятое из иллюминатора президентского самолета.

