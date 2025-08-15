Помощник Трампа показал, что видит в Анкоридже из самолета президент США: видео

Самолет Дональда Трампа приземлился в Анкоридже на полчаса раньше самолета российского президента. Президент США не стал выходить из своего лайнера, проведя время ожидания в разговоре с чиновниками с Аляски. Помощник Дональда Трампа Дэн Скавино опубликовал в соцсетях видео, снятое из иллюминатора президентского самолета.