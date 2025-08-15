Ричмонд
Переговоры России и США на Аляске пройдут в формате «три на три»

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет не один на один, а в формате «три на три». Об этом сообщила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт, информирует ТАСС.

«Высокие ставки!» Что нужно знать о встрече Путина и Трампа на Аляске.

«Запланированная ранее в формате “один на один” встреча президента Трампа и президента Путина пройдет в формате “три на три”. Вместе с Трампом в ней примут участие госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф», — заявила Ливитт.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проинформировал, что на переговорах c Трампом Путина будут сопровождать глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что программа саммита предполагает беседу двух лидеров с глазу на глаз, затем продолжение переговоров в формате рабочего завтрака с участием делегаций.

Как ожидается, в течение ближайших минут лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут встречу. Прежде всего президенты обсудят долгосрочное урегулирование конфликта в Украине. Также на повестке стоит оценка возможности сотрудничества в ключевых для стран сферах. -0-

Фото АР.

