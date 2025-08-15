Ричмонд
Лукашенко провел телефонный разговор с представителем Президента США Джоном Коулом

В разговоре собеседники обменялись мнениями по повестке предстоящих переговоров на Аляске. Президент Беларуси еще раз (после разговора с Дональдом Трампом) изложил свою точку зрения по поводу ситуации в Украине.

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 августа провел еще один телефонный разговор — с представителем Президента США Джоном Коулом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Он состоялся в развитие разговора главы государства с Президентом США Дональдом Трампом. По его поручению Джон Коул позвонил белорусскому лидеру.

Трамп заявил, что ждет встречи с Лукашенко Лукашенко пригласил Трампа с семьей приехать в Беларусь, и тот согласился.

В разговоре собеседники обменялись мнениями по повестке предстоящих переговоров на Аляске. Президент Беларуси еще раз (после разговора с Дональдом Трампом) изложил свою точку зрения по поводу ситуации в Украине. Также по инициативе американской стороны в разговоре обсуждалась тема двустороннего белорусско-американского взаимодействия и возможные встречные шаги. -0-

