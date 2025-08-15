Владимир Путин и Дональд Трамп сели в один автомобиль

Также стало известно, что президент России Владимир Путин будет передвигаться по территории Анкориджа на Аляске на представительском автомобиле «Аурус» с московскими номерами, который был доставлен в США из РФ спецбортом. В настоящее время президентский автомобиль находиться в аэропорту Анкориджа.