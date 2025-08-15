Владимир Путин и Дональд Трамп сели в один автомобиль

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп после приземления самолета российского лидера на аэродроме в Анкоридже прошли в один автомобиль.
Стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет встретили президента России Владимира Путина на аэродроме в Анкоридже на Аляске. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.
Также стало известно, что президент России Владимир Путин будет передвигаться по территории Анкориджа на Аляске на представительском автомобиле «Аурус» с московскими номерами, который был доставлен в США из РФ спецбортом. В настоящее время президентский автомобиль находиться в аэропорту Анкориджа.
