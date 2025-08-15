Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент США встретил Владимира Путина аплодисментами

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проводят встречу на Аляске.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проводят встречу на Аляске. «Президентский борт в Анкоридже», — указано в Telegram-канале Кремля.

Под аплодисменты Трамп встретил Путина, после чего на взлетной полосе состоялось рукопожатие между главами государств.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше