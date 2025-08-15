Президент США встретил Владимира Путина аплодисментами

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проводят встречу на Аляске. «Президентский борт в Анкоридже», — указано в Telegram-канале Кремля.
Под аплодисменты Трамп встретил Путина, после чего на взлетной полосе состоялось рукопожатие между главами государств.
