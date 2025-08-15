Ричмонд
Путин и Трамп пожали друг другу руки и обменялись парой слов

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились, выйдя из своих самолетов, и пожали друг другу руки. Они также обменялись парой приветственных реплик. Это произошло на Аляске, в городе Анкоридж.

Путин и Трамп встретились впервые за много лет.

Президенты практически одновременно вышли из своих самолетов. Предполагается, что они проведут встречу в формате «три на три».

