Путин и Трамп начали общаться по пути на место переговоров

Ранее Путин прибыл на Аляску, где состоятся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Путин стал первым российским лидером, который посетил Аляску.
После встречи на летном поле и рукопожатия Трамп предложил Путину сесть в сего автомобиль, российский президент согласился.
Лидеры начали общаться еще в автомобиле по пути на двустороннюю встречу.
