Путин и Трамп начали общаться по пути на место переговоров

АНКОРИДЖ, 15 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп начали общаться по пути на двустороннюю встречу еще в автомобиле, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Соцсети

Ранее Путин прибыл на Аляску, где состоятся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Путин стал первым российским лидером, который посетил Аляску.

После встречи на летном поле и рукопожатия Трамп предложил Путину сесть в сего автомобиль, российский президент согласился.

Лидеры начали общаться еще в автомобиле по пути на двустороннюю встречу.

