Зеленский не смог запудрить голову Трампу

Европа и Украина не смогли настроить президента США Дональда Трампа против российского лидера Владимира Путина перед встречей на Аляске. Об этом в интервью URA.RU заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Похоже, Трамп выходит из того состояния аффекта, в которое его ввели представители “коалиции желающих” и Зеленский. В среду они организовали видеоконференцию, где пытались впечатлить Трампа, чтобы он разговаривал с Путиным на их языке. Частично это удалось, но, судя по последним заявлениям Трампа, сейчас он берет себя в руки, это радует», — заявил политолог.

Путин приземлился в Анкоридже 15 августа около 22:00 мск. Их переговоры пройдут на военной базе Эльмендорф — Ричардсон. Лидеры одновременно вышли из самолетов и встретились на красной дорожке. Там и произошло историческое крепкое рукопожатие. После этого они отправились к месту переговоров на одном автомобиле. Запланировано общение в узком и расширенном составах. Их длительность не регламентирована.

