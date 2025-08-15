Путин и Трамп вместе уехали на одной машине

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп вместе сели в один Cadillac после встречи на красной дорожке в Анкоридже.
Перед этим Путин и Трамп встретились на красной дорожке и обменялись рукопожатиями. Они не стали отвечать на вопросы из толпы, а вместе сели в машину американского президента.
Также в небе над Анкориджем в честь Путина летали истребители F-35 и стратегический бомбардировщик В-2.
При этом Трамп заявил, что рассчитывает на переговоры Путина и Владимира Зеленского. Он допустил свое участие в этом процессе.
На переговорах c Трампом сопровождать Путина будут глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков. Об этом сообщил журналиста пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.