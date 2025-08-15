Путин и Трамп пообщались наедине в лимузине президента США

Центральной темой встречи станет достижение мира между Москвой и Киевом. Политики также планируют обсудить пять ключевых требований Украины к России для окончания боевых действий. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опубликовал снимок из зала для пресс-конференции глав государств. Переговоры Путина и Трампа пройдут под лозунгом «Pursuing peace» («Стремление к миру» — прим. «ВМ») — баннер именно с таким текстом разместили в этом помещении.