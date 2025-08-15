Трамп встретил Путина в Анкоридже на красной дорожке аплодисментами

Президент США Дональд Трамп встретил главу России Владимира Путина, который прилетел в Анкоридж на Аляске, аплодисментами. Оба лидера вышли из самолетов на красную дорожку почти одновременно, сообщил корреспондент aif.ru, работающий на месте.
Трамп сначала поаплодировал Путину, затем президенты пожали друг другу руки. После главы двух стран пожали друг другу руки уже перед представителями СМИ.
После короткой фотосессии Путин и Трамп сели в один автомобиль — «Кадиллак» американского лидера.
Президент США Дональд Трамп уверен в том, что его переговоры с лидером России Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске пройдут «очень хорошо». Об этом американский лидер рассказал в интервью телекомпании Fox News на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Анкоридж.