Переговоры РФ и США на Аляске пройдут в формате «три на три»

Встреча между представителями России и США в Анкоридже пройдёт в расширенном составе. Речь идет о формате «три на три», проинформировали в администрации главы США.
«Ранее запланированная встреча президента Трампа и президента Путина в формате “один на один” теперь состоится в формате “три на три, — уточнила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
К президенту Трампу присоединятся государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.
В расширенной двусторонней встрече, включающей совместный обед, примут участие Рубио, Уиткофф, руководитель Министерства финансов Скотт Бессент, глава Пентагона Пит Хегсет, глава Министерства торговли Говард Латник и руководитель аппарата президента Сьюзи Уайлс.
Переговоры Путина и Трампа состоятся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.
Ранее сообщалось, что борт с российским лидером прилетел в Анкоридж на Аляске.