Переговоры РФ и США на Аляске пройдут в формате «три на три»

Встреча Путина и Трампа состоится на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.

Источник: Аргументы и факты

Встреча между представителями России и США в Анкоридже пройдёт в расширенном составе. Речь идет о формате «три на три», проинформировали в администрации главы США.

«Ранее запланированная встреча президента Трампа и президента Путина в формате “один на один” теперь состоится в формате “три на три, — уточнила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

К президенту Трампу присоединятся государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.

В расширенной двусторонней встрече, включающей совместный обед, примут участие Рубио, Уиткофф, руководитель Министерства финансов Скотт Бессент, глава Пентагона Пит Хегсет, глава Министерства торговли Говард Латник и руководитель аппарата президента Сьюзи Уайлс.

Переговоры Путина и Трампа состоятся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.

Ранее сообщалось, что борт с российским лидером прилетел в Анкоридж на Аляске.

