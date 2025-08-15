Ричмонд
Появились кадры прибытия самолета Путина на Аляску. Видео

Самолет с президентом России Владимиром Путиным приземлился на Аляске в США. Его встречали представители принимающей стороны.

Борт прибыл в Анкоридж.

«На кадрах видно, что самолет российского лидера уже находится в аэропорту Анкориджа», — сообщается в соцсетях. На Аляску одновременно прибыл борт с президентом США Дональдом Трампом.

Переговоры между Россией и США в Анкоридже начались в ночь на 16 августа. URA.RU проводит онлайн-трансляцию.

Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
