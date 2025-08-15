Ричмонд
В момент встречи Путина и Трампа над Анкориджем пролетели B-2 и четыре F-22

В небе Аляски в честь встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пролетел B-2 Spirit в сопровождении четырёх истребителей F-22.

Главы государств, проходя по красной ковровой дорожке, посмотрели на пролетающие самолёты.

15 августа самолёт президента США Дональда Трампа прибыл на Аляску. Позднее в аэропорту Анкориджа приземлился борт российского лидера.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
