Истребители пролетели над Путиным и Трампом в момент их встречи

Истребители пронеслись в небе над Анкориджем.
Истребители пролетели над президентами России и США в момент их встречи на Аляске. В этот момент лидеры позировали для общего фото.
Путин и Трамп встретились впервые за несколько лет, чтобы обсудить ход спецоперации на Украине, а также ряд других вопросов международной политики. Саммит пройдет в формате «три на три».
