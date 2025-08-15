Ричмонд
На Аляске проходят переговоры Путина и Трампа

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят переговоры на Аляске, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Встреча длится уже больше часа.

Саммит лидеров начался в узком составе, в формате «три на три», с российской стороны на нем присутствуют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Лидеры воздержались от вступительных слов перед началом переговоров.

Позднее к президентам присоединятся представители делегаций. Переговоры в расширенном составе должны продолжиться в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп выйдут к представителям СМИ, чтобы подвести итоги саммита.

Президенты общаются с помощью переводчиков.

До этого американский лидер лично встретил своего российского коллегу на аэродроме. Они практически одновременно вышли из самолетов, обменялись приветствиями на середине летного поля и коротко поговорили.

Затем президенты сфотографировались, в это время над ними пролетел строй американских истребителей.

К месту проведения саммита Путин и Трамп поехали вместе на лимузине американского лидера, начав общаться уже в автомобиле.

Саммит России и США

Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговоры Путина и Трампа могут продлиться минимум шесть-семь часов.

Центральной темой будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.

Подписание документов во время саммита не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.

