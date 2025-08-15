На Аляске проходят переговоры Путина и Трампа

Встреча длится уже больше часа.
Саммит лидеров начался в узком составе, в формате «три на три», с российской стороны на нем присутствуют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Лидеры воздержались от вступительных слов перед началом переговоров.
Позднее к президентам присоединятся представители делегаций. Переговоры в расширенном составе должны продолжиться в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп выйдут к представителям СМИ, чтобы подвести итоги саммита.
Президенты общаются с помощью переводчиков.
До этого американский лидер лично встретил своего российского коллегу на аэродроме. Они практически одновременно вышли из самолетов, обменялись приветствиями на середине летного поля и коротко поговорили.
Затем президенты сфотографировались, в это время над ними пролетел строй американских истребителей.
К месту проведения саммита Путин и Трамп поехали вместе на лимузине американского лидера, начав общаться уже в автомобиле.
Саммит России и США
Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговоры Путина и Трампа могут продлиться минимум шесть-семь часов.
Центральной темой будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
Подписание документов во время саммита не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.