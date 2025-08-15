Ричмонд
Начались переговоры Путина и Трампа на Аляске

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стартовала на Аляске. Саммит проходит в Америке на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже, самом крупном городе штата.

Помимо главы государства российскую сторону на саммите представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента России Юрий Ушаков и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Американская группа переговорщиков состоит из госсекретаря Марко Рубио, министра торговли Говарда Лютника, министра финансов Скотта Бессента и директора Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффа. Кроме того, к саммиту присоединятся специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, заместитель главы аппарата Дэн Скавино и пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

По оценке пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переговоры глав государств могут продлиться около шести-семи часов.

Центральной темой переговоров Путина и Трампа станет достижение мира между Москвой и Киевом. Они также планируют обсудить пять ключевых требований Украины к России для окончания боевых действий. Также они обсудят вопрос обмена территориями между Россией и Украиной в рамках урегулирования военного конфликта.

