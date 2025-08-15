Начались переговоры Путина и Трампа на Аляске

Центральной темой переговоров Путина и Трампа станет достижение мира между Москвой и Киевом. Они также планируют обсудить пять ключевых требований Украины к России для окончания боевых действий. Также они обсудят вопрос обмена территориями между Россией и Украиной в рамках урегулирования военного конфликта.