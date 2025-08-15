Трамп назвал свою цель на переговорах с Путиным

«Не мне вести переговоры о сделке для Украины, но я определённо могу создать условия для её заключения», — сказал Трамп в интервью каналу Fox News.
Трамп добавил, что следующая встреча пройдет с участием президента России Владимира Путина, Владимира Зеленского и, возможно, его самого.
Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.Читать дальше