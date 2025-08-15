Появились первые кадры с переговоров Путина и Трампа в формате «три на три»

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры в формате «три на три». Главу российского государства сопровождают министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Его американский коллега пришел на встречу вместе со своим специальным посланником Стивом Уиткоффом и госсекретарем США Марко Рубио. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщил Telegram-канал ТАСС.
Путин и Трамп почти одновременно вышли из своих самолетов. Американский лидер встретил своего российского коллегу аплодисментами. Затем главы государств направились друг к другу, после чего пожали руки. Они сели в лимузин главы американского государства и пообщались наедине по дороге к месту проведения переговоров.
Центральной темой встречи станет достижение мира между Москвой и Киевом. Политики также планируют обсудить пять ключевых требований Украины к России для окончания боевых действий. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опубликовал снимок из зала для пресс-конференции глав государств. Переговоры Путина и Трампа пройдут под лозунгом «Pursuing peace» («Стремление к миру» — прим «ВМ») — баннер именно с таким текстом разместили в этом помещении.