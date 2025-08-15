Ричмонд
В Белом доме рассказали о «прянике» Трампа для Путина

Источники в Белом доме заявили, что администрация президента США Дональда Трампа хочет дать президенту России Владимиру Путину «пряник», чтобы добиться прогресса в вопросе мира на Украине.

Источники в Белом доме заявили, что администрация президента США Дональда Трампа хочет дать президенту России Владимиру Путину «пряник», чтобы добиться прогресса в вопросе мира на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.

В сообщении канала говорится, что о необходимости обеспечить Путину «пряник» в частном порядке заявили предстваители администрации Белого дома.

Отмечается, что переговоры о новых деловых сделках с Россией или о возможной сделке по стратегическим вооружениям между двумя странами могли бы выступать в качестве такого «пряника».

В Белом доме также сложилось впечатление, что привлекать Россию за стол переговоров Европа не считает нужным.

Представители администрации Вашингтона отметили, что европейцы «не думали о пряниках» годами, назвав такой подход «детским и непрактичным».

Встреча Путина и Трампа стартовала в Анкоридже в 22.30 по Москве в пятницу, 15 августа. Президенты РФ и США вместе сели в один Cadillac после встречи на красной дорожке и уехали на переговоры.

Ранее депутат Бундестага и полковник бундесвера в отставке Родерих Кизеветтер выразил мнение, что понятие «единый Запад» утратило смысл как в эмоциональном и этическом, так и в политическом плане.

