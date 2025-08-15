Трамп показал, что его главное обещание зависит от России

«Судя даже по торгово-экономическому балансу между Россией и США, который, на секундочку, растет, (товарооборот России и США вырос на 31,3% в январе-июне. — Прим.ред.) Трамп заинтересован в Путине как коммерческом партнере. Трамп объявил MAGA — “Make America Great Again” (“Сделаем Америку снова великой”. — Прим. ред.), это ресурсный вопрос. Брать ресурсы он будет в России», — заявил политолог.