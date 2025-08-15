Трамп показал, что его главное обещание зависит от России

Обещание президента США Дональда Трампа сделать Америку великой зависит от России, считает политолог Алексей Мухин.
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил встречей с президентом Владимиром Путиным, что его главное обещание — «Сделаем Америку снова великой» зависит от России. Об этом в интервью URA.RU заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.
«Судя даже по торгово-экономическому балансу между Россией и США, который, на секундочку, растет, (товарооборот России и США вырос на 31,3% в январе-июне. — Прим.ред.) Трамп заинтересован в Путине как коммерческом партнере. Трамп объявил MAGA — “Make America Great Again” (“Сделаем Америку снова великой”. — Прим. ред.), это ресурсный вопрос. Брать ресурсы он будет в России», — заявил политолог.
По его мнению, именно поэтому стал возможен саммит России и США на Аляске. «Трамп формирует консенсус, который обязательно будет достигнут», — отметил Мухин.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп напугал Европу и Украину встречей с Путиным.
Путин приземлился в Анкоридже 15 августа около 22:00 мск. Их переговоры пройдут на военной базе Эльмендорф — Ричардсон. Лидеры почти одновременно вышли из своих самолетов в Анкоридже. После крепкого рукопожатия их саммит начался с общения тет-а-тет в лимузине президента США. Далее запланированы переговоры в узком и расширенном составах. Их длительность не регламентирована.