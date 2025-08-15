Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Трамп пожали друг другу руки и уехали из аэропорта на одном автомобиле: видео

Пресс-служба Президента России опубликовала карты исторической встречи лидеров двух стран. Владимир Путин и Дональд Трамп пожали друг другу руки и после совместного фотографирования сели в один автомобиль. «Кадиллак» с президентами России и США выехал из аэропорта в сторону базы Элмендорф.

Пресс-служба Президента России опубликовала карты исторической встречи лидеров двух стран. Владимир Путин и Дональд Трамп пожали друг другу руки и после совместного фотографирования сели в один автомобиль. «Кадиллак» с президентами России и США выехал из аэропорта в сторону базы Элмендорф.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше