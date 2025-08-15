Ричмонд
Появились первые кадры переговоров Путина и Трампа

Появились первые кадры переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Западные журналисты громко выкрикивают вопросы, представителей прессы затем просят выйти.

Главы государств начали переговоры в формате «три на три».

15 августа самолёт президента США Дональда Трампа прибыл на Аляску. Позднее в аэропорту Анкориджа приземлился борт российского лидера.

Они лично встретились на взлётной полосе, а после продолжили общение тет-а-тет в лимузине президента США.

