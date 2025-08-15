Трамп и Путин не стали отвечать на вопросы журналистов

15 августа 2025 года президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят переговоры на военной авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска).
В начале встречи Путин и Трамп предпочли не делать заявлений для журналистов и проигнорировали вопросы, заданные прессой.
По данным СМИ, основная тема встречи — ситуация на Украине: РФ и США обсудят варианты мирного урегулирования, включая прекращение огня, обмен территориями, снятие санкций и нормализацию российско-американских отношений.
