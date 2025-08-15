Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп и Путин не стали отвечать на вопросы журналистов

15 августа 2025 года президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят переговоры на военной авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска).

15 августа 2025 года президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят переговоры на военной авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска).

В начале встречи Путин и Трамп предпочли не делать заявлений для журналистов и проигнорировали вопросы, заданные прессой.

По данным СМИ, основная тема встречи — ситуация на Украине: РФ и США обсудят варианты мирного урегулирования, включая прекращение огня, обмен территориями, снятие санкций и нормализацию российско-американских отношений.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше