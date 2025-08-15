NBC: беседа Трампа и Путина тет-а-тет длилась около десяти минут

«Трамп и Путин находились вместе в кортеже около десяти минут по пути от взлётной полосы к месту встречи», — указывается в материале.
15 августа самолёт президента США Дональда Трампа прибыл на Аляску. Позднее в аэропорту Анкориджа приземлился борт российского лидера.
Они лично встретились на взлётной полосе, а после продолжили общение тет-а-тет в лимузине президента США.
В настоящий момент проходят официальные переговоры двух лидеров в формате «три на три».
