На Аляске началась официальная встреча Путина и Трампа

Официальная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в формате «три на три» стартовала в Анкоридже ровно в 22:30 по местному времени.
В переговорах участвуют главы двух государств, Владимир Путин и Дональд Трамп, а также по три представителя с каждой стороны. С российской стороны в состав делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров и советник президента Юрий Ушаков. Со стороны США на встрече присутствуют сенатор Марко Рубио и помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Стив Уиткофф.
На начальном этапе переговоров президенты воздержались от комментариев для прессы.
Ранее сообщалось, что накануне встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен.