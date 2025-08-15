На Аляске началась официальная встреча Путина и Трампа

В переговорах участвуют главы двух государств, Владимир Путин и Дональд Трамп, а также по три представителя с каждой стороны. С российской стороны в состав делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров и советник президента Юрий Ушаков. Со стороны США на встрече присутствуют сенатор Марко Рубио и помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Стив Уиткофф.