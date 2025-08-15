Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Аляске началась официальная встреча Путина и Трампа

На начальном этапе переговоров президенты воздержались от комментариев для прессы.

Источник: Аргументы и факты

Официальная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в формате «три на три» стартовала в Анкоридже ровно в 22:30 по местному времени.

В переговорах участвуют главы двух государств, Владимир Путин и Дональд Трамп, а также по три представителя с каждой стороны. С российской стороны в состав делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров и советник президента Юрий Ушаков. Со стороны США на встрече присутствуют сенатор Марко Рубио и помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Стив Уиткофф.

На начальном этапе переговоров президенты воздержались от комментариев для прессы.

Ранее сообщалось, что накануне встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше