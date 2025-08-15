На Аляске началась двусторонняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа: видео

На военной базе в Анкоридже началась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Пресс-служба Президента России опубликовала первые кадры. Встреча проходит в формате «три на три», в беседе также участвуют Министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник Президента России Юрий Ушаков, Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Президента США Стивен Уиткофф.
